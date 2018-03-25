SOCAR расширяет торговое присутствие в Черном море

25 марта 2018 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR расширяет свое присутствие в Черном море, наладив поставки мазута российского производства из черноморского порта Новороссийск, сообщили Trend источники на нефтегазовом рынке Азербайджана.

Источники сообщают, что торговая "дочка" SOCAR – компания SOCAR Trading отгрузила как минимум три партии мазута из Новороссийска в феврале.

"Две партии были приобретены непосредственно у "Роснефти", еще одна - у трейдера Adamas. Одна партия была отправлена на Мальту. В марте также ожидается поставка SOCAR партии российского мазута из Роттердама в Сингапур", - сказали собеседники агентства.

Напомним, что в январе 2018 года SOCAR заключила сделку с российским нефтяным гигантом "Роснефтью" и трейдинговой компанией Cetracore Energy, акционером которой является "Роснефть", на основании которой SOCAR приступила к экспорту российских нефтепродуктов [вакуумного газойля] через черноморский порт Туапсе.

Большинство объемов отправляются в Грецию и на Мальту.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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