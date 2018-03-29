Атырауский НПЗ в Казахстане более чем двукратно увеличил производство бензина

29 марта 2018 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод увеличил производство товарного бензина с 1900 до 4500 тонн в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе Атырауского НПЗ.

«С 29 марта на Атырауском НПЗ в рамках проведения пусковых операций на установке каталитического крекинга КГПН, производство товарных автомобильных бензинов на АНПЗ выросло в более чем в 2 раза (с 1900 до 4500 тонн в сутки)», - сообщили в пресс-службе.

При этом, согласно информации, весь выпускаемый на НПЗ бензин соответствует марке АИ-92 и выше

Напомним, что проект «Строительства Комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ» реализован в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана и является третьим, завершающим этапом модернизации Атырауского НПЗ.

В рамках проекта построено 12 отдельных технологических установок и более 40 объектов общезаводского хозяйства. Основной установкой является установка каталитического крекинга, необходимая для глубокой переработки нефти с получением высокооктановых бензинов экологических классов К4 и К5.

Следует отметить, что комплекс глубокой переработки нефти с двумя регенераторами строился впервые на территории независимого Казахстана. Более того, технически сложное строительство велось в условиях действующего производства.

За период строительства смонтировано свыше 1000 единиц крупногабаритного оборудования. В строительно-монтажных работах было задействовано около 4 000 человек. Для последующей эксплуатации КГПН создано 490 новых рабочих мест. Руководящий и производственный коллектив нового производства, в основном, сформирован из кадрового резерва завода. Персонал КГПН прошел теоретическую подготовку и стажировку на казахстанских и зарубежных НПЗ.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Китае начались торги нефтяными фьючерсами в юанях
Китай 18:44
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 16:31
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 16:12
Казахстан внедряет цифровую систему документооборота в области авиаперевозок
ИКТ 14:23
Казахстан начал экспорт баранины в Китай
Бизнес 12:41
Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли в 2 раза
Бизнес 11:11
Из нефти казахстанского месторождения произведено 1,5 млн. тонн серы
Энергетика 09:29
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 28 марта 15:17
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на модификацию систем загазованности
Тендеры 28 марта 14:39
В Казахстане планируют освоить 4 нефтяных месторождения
Энергетика 28 марта 12:55
Индикатор рынка межбанковских депозитов остается стабильным
Бизнес 28 марта 10:30
Увеличился объем инвестиций в сельское хозяйство Казахстана
Бизнес 28 марта 10:07
Казахстан огласил объем доходов от продажи госсобственности
Бизнес 27 марта 20:53
Казахстанский тенге продолжает дорожать по отношению к доллару США
Бизнес 27 марта 16:54
Китай планирует сократить маршрут транспортировки грузов в Азербайджан
Бизнес 27 марта 15:37
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 27 марта 13:09
Астана вошла в рейтинг глобальных финансовых центров
Бизнес 27 марта 11:50
Главы МИД государств Центральной Азии встретились с верховным представителем ЕС
Узбекистан 27 марта 10:44