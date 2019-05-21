В Лондоне состоится заседание азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Завтра в Лондоне состоится третье заседание совместной азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

На заседании будут обсуждены вопросы по нынешнему состоянию экономических и торговых связей между двумя странами, работа, проведенная после второго заседания, а также перспективы расширения сотрудничества.

В рамках заседания состоится азербайджано-британский энергетический форум, в рамках которого запланировано выступление министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, а также состоится презентация, посвященная развитию нефтегазового сектора, сферы возобновляемой энергии, а также энергетическим реформам.

Отметим, что со стороны Азербайджана сопредседателем межправкомиссии является Парвиз Шахбазов, со стороны Великобритании - госминистр по торговой политике Джордж Холлингбери.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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