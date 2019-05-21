В Лондоне состоится заседание азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

21 мая 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Лондоне состоится третье заседание совместной азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

На заседании будут обсуждены вопросы по нынешнему состоянию экономических и торговых связей между двумя странами, работа, проведенная после второго заседания, а также перспективы расширения сотрудничества.

В рамках заседания состоится азербайджано-британский энергетический форум, в рамках которого запланировано выступление министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, а также состоится презентация, посвященная развитию нефтегазового сектора, сферы возобновляемой энергии, а также энергетическим реформам.

Отметим, что со стороны Азербайджана сопредседателем межправкомиссии является Парвиз Шахбазов, со стороны Великобритании - госминистр по торговой политике Джордж Холлингбери.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Великобритании посоветовал Ирану не провоцировать США
В мире 20 мая 18:28
Великобритания может ввести регистрацию для иноагентов после инцидента в Солсбери
В мире 20 мая 16:57
Азербайджан выполняет обязательства в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 20 мая 11:23
Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit
Европа 19 мая 04:25
Азербайджан считает необходимым продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+
Энергетика 18 мая 21:43
Борис Джонсон является абсолютным лидером в борьбе за пост премьера Великобритании
В мире 18 мая 12:32
Лента новостей
В Казахстанской нефтяной компании рассказали о работе над сокращением ущерба экологии (Эксклюзив)
Энергетика 11:46
Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу
В мире 11:45
Азербайджан принял участие в международной конференции «АрМИ – 2019» (ФОТО)
Политика 11:41
Внешний долг Азербайджана будет конвертирован в манаты
Экономика 11:40
Строительство газопровода ТАПИ ведется высокими темпами - президент Туркменистана
Энергетика 11:37
ВВС Турции проводят операции на севере Ирака
Турция 11:36
США намерены довести количество боевых кораблей своих ВМС до 355
В мире 11:31
"Яндекс.Деньги" планирует расширить присутствие в Азербайджане
Бизнес 11:30
Инновационное и оперативное обслуживание студентов UNEC: Система единого окна (ФОТО)
Общество 11:30