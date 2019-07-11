SOCAR в 2018 году получила из госбюджета около 1 млрд манатов

11 июля 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR в 2018 году получила из госбюджета 959,5 миллиона манатов, как сообщает Trend, об этом говорится в Законе "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год".

Как отмечается, деньги были выделены с целью проведения буровых работ на ряде месторождений и на покрытие убытков в связи с продажей газа ОАО "Азерэнержи".

«Из них 663,2 миллиона манатов были выделены на проведение бурения на месторождениях "Умид", "Карабах" и "Бабек", а 296,3 миллиона манатов были направлены на покрытие убытков SOCAR в связи с продажей ОАО "Азерэнержи" импортируемого газа по цене ниже его контрактной стоимости», - говорится в законе.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год".

Доходы бюджета прошлого года утверждены в размере 22,5 миллиарда манатов, расходы - в размере 22,7 миллиарда манатов.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть", предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья", ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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