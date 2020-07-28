WTL модернизирует Сейдинский НПЗ Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Westport Trading Europe Limited (WTL) выиграла государственный тендер на строительство "под ключ" новой установки атмосферной перегонки нефти с блоком электрообессоливания "ЭЛОУ-АТ", мощностью в один миллион тонн в год на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе в Туркменистане, сообщили Trend в WTL.

"Новая установка позволит осуществлять деятельность Сейдинского НПЗ в текущем режиме, не останавливая процесс производства нефтепродуктов, и будет обеспечивать непрерывную работу действующих и перспективных установок Сейдинского НПЗ, способствовать повышению качества нефтепродуктов, созданию условий для стабильного обеспечения установок качественным сырьем и их безаварийной эксплуатации", - говорится в сообщении.

"Расчетная загрузка, при которой основное оборудование установки будет работать непрерывно с получением целевых продуктов заданного качества и количества, должна составлять 125 т/час сырья – смеси нефти и газового конденсата при 8000 часов работы", - отмечается в сообщении.

Напомним, что на данный момент компания ведет работы по реконструкции установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона на Туркменбашинском нефтеперерабатывающем заводе.

Отметим, что WTL- это американская корпорация, основанная в 1998 году как поставщик новейших американских технологий, всех видов инженерных работ и широкого спектра промышленного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности. В течение своей деятельности, приобретая опыт и развиваясь, WTL реорганизовалась в успешного ЕРС Контрактора, реализовывая проекты под ключ для индустрии переработки нефти. В течение последнего времени WTL завершила ряд проектов для Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), построив и введя в эксплуатацию Установки по производству дорожных битумов и каталитического риформинга на Сейдинском НПЗ.

(Автор: Джейла Алиева.)

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