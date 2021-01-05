Повышение цен на АИ-92 и дизтопливо увеличит оборот рынка топлива в Азербайджане - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышение цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо может к концу 2021 года увеличить оборот рынка топлива страны на 300 миллионов манатов.

Об этом сказал Trend во вторник глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

Он отметил, что повышение розничных цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо было обосновано доведением качества данной продукции до высоких евростандартов, влиянием на улучшение экологической среды, продолжением работ по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей промышленности.

Касаясь темы снижения воздействия использования дизельного топлива на окружающую среду, Шабан отметил, что необходимо ввести в отношении транспортных средств, использующих дизельное топливо, дополнительные налоги.

Он напомнил, что за последние несколько лет количество транспортных средств, использующих дизельное топливо, резко возросло, в том числе в Азербайджане в три раза.

Отметим, что решением Тарифного совета Азербайджана с пятого января 2021 года розничная цена автомобильного бензина марки АИ- 92 повысилась с 0,9 маната до одного маната за один литр, а розничная цена за один литр дизельного топлива - с 0,6 маната до 0,8 маната.

(Автор: Фидан Бабаева)

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