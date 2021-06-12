Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю

Энергетика 12 июня 2021 11:42 (UTC+04:00)
Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю
На этой неделе в Азербайджане подорожало золото (ОБЗОР)
На этой неделе в Азербайджане подорожало золото (ОБЗОР)
Среднемесячная номинальная зарплата в Нахчыванской АР незначительно выросла
Среднемесячная номинальная зарплата в Нахчыванской АР незначительно выросла
На этой неделе манат подешевел к евро (ОБЗОР)
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