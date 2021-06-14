Консорциум TAP продолжит работать в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода TAP AG продолжит работу в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами, сохраняя приверженность принципам охраны труда и техники безопасности с нулевым ущербом для людей и окружающей среды, передает Trend в понедельник со ссылкой на консорциум.

Об этом было сказано на VI Международной конференции по безопасности, посвященной экстремальным природным явлениям и вопросам безопасности.

«TAP успешно справился с рисками и последствиями как землетрясения в Албании, так и пандемии COVID-19, внедряя передовые отраслевые практики и протоколы, позволяющие персоналу, подрядчикам, партнерам и самому проекту продолжать работу, несмотря на эти неожиданные события. Для TAP здоровье людей и безопасность на первом месте», - говорится в сообщении TAP AG.

Региональный менеджер TAP в Албании Малфор Нури считает, что необходимо быть готовыми ко всем возможным сценариям, используя самые эффективные методы и технологии и привлекая квалифицированных специалистов.

«Будучи первым газопроводом такого типа в Албании, TAP стремится следовать передовой международной практике и высочайшим стандартам, внедряя надежную систему безопасности с едиными мерами для всех трех стран, через которые проходит трубопровод. Кроме того, эти методы могут быть использованы другими албанскими или иностранными компаниями, такими как Albgaz, IAP (Ионическо-Адриатический трубопровод и т. д.) в будущей газификации Албании», - сказали в консорциуме.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по ТАР.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября прошлого года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) через SNAM Rete Gas (SRG) и Неа-Месемврия в Грецию и Болгарию по DESFA.

Азербайджан, получивший прямой доступ к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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