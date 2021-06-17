В Азербайджане население сможет получать отчет о потреблении энергии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане абоненты смогут получать подробную информацию о потреблении энергии.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в новом законопроекте «Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности».

Согласно законопроекту, поставщик энергии будет обеспечивать доступность информации о потребленной энергии для конечных потребителей.

Таким образом, потребителю будут представляться передаваемые со счетчика по интернету или получаемые из интерфейса счетчика данные о потреблении за любой период (месяц и год), охватывающие не менее трех последних лет и адаптированные к регулярно представляемым учетным периодам.

Согласно статье 12.2 законопроекта, поставщик энергии должен обеспечить:

12.2.1. предоставление информации о потребленной энергии потребителю и с согласия потребителя исполнителю услуги по энергоэффективности в форме, позволяющей следить регулярно, легко, понятно и с возможностью сравнения с аналогичным периодом;

12.2.2. создание возможности отправки потребителям информации о потреблении энергии в электронной форме, а также предоставление им четкого и понятного объяснения потребленной энергии на основе запроса потребителей.

12.3. Информация, предусмотренная статьей, предоставляется потребителю поставщиком энергии бесплатно.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)