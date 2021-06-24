СП SOCAR-Petrofac подписало контракт с BP по «Азери-Чираг-Гюнешли»

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие британской компании Petrofac и азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR заключило новый контракт с BP стоимостью около 25 миллионов долларов по проекту Azeri Central East (ACE) в рамках разработки блока «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), сообщает Trend в четверг со ссылкой на Petrofac.

Контракт предусматривает предоставление технических специалистов по вводу в эксплуатацию проекта, а также предоставление другого специализированного персонала, мобилизацию и сопутствующие услуги для поддержки проекта как на суше, так и на морских рабочих площадках внутри страны.

Проект ACE является последней фазой разработки контрактных участков "Азери", "Чираг" и "Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане. Он рассчитан на добычу до 100 тысяч баррелей нефти в сутки. В настоящее время ведутся строительные работы, первая добыча нефти здесь ожидается в 2023 году.

«Сфера услуг стала одним из основных направлений деятельности SOCAR в последние годы. Это играет важную роль в нашем корпоративном развитии. Совместное предприятие, которое мы создали с Petrofac, уже работает на полную мощность, расширяя масштабы своей деятельности и добиваясь новых успехов. Считаю, что соглашение, которое мы подписали сегодня с BP, придаст серьезный импульс как развитию совместного предприятия, так и выведению нашего партнерства с BP на новый уровень», - сказал вице-президент SOCAR по кадрам, информационным технологиям и регулированию Халик Мамедов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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