Нефть торгуется разнонаправленно на различных факторах

Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются разнонаправленно на различных факторах. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,24%, до 71,88 доллара за баррель, октябрьских — на 0,06%, до 72,74 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI при этом дешевели на 0,23%, до 68,58 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны, снижению цен на "черное золото" способствует фактор коррекции после резкого роста цен в последние дни (только за прошлую неделю более чем на 10%). С другой стороны, положительной динамике способствуют перебои в поставках, возникшие вследствие урагана "Ида".

Так, по данным аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которые приводит газета Wall Street Journal, "Ида" привела к прекращению добычи 1,74 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе, что эквивалентно примерно 96% добычи там, или 1,7% мировых поставок нефти.