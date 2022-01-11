БАКУ /Trend/ - Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Казахстан, передает во вторник Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

Об этом заявил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе внеочередной онлайн-встречи Министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Мередов, выступая на встрече, отметил значение Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Стамбуле 12 ноября 2021 года.

В этой связи, было отмечено, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своём выступлении на Саммите подчеркнул: «Народы наших стран объединяют общие ценности, имеющие многолетние исторические корни, направленные на обеспечение мира, стабильности и взаимопонимания».

Министр заявил, что, основываясь на этом фундаментальном подходе, Туркменистан продолжит тесное сотрудничество со всеми государствами-членами Организации для поддержания прочного мира и безопасности, что гарантирует экономическое, социальное и гуманитарное развитие в странах региона.

Говоря о событиях, происходивших в последние дни в Казахстане, Мередов особо отметил, что Туркменистан заинтересован в скорейшей нормализации обстановки в этой стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана. Была выражена твёрдая убежденность, что такие качества, как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям древнего казахского народа, послужат прочной основой для решения всех возникающих вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами.

Выразив пожелания мира и благополучия казахскому народу, Мередов заверил, что для достижения этой цели, Туркменистан приложит все необходимые усилия.

При этом Туркменистан, как нейтральное государство, признанное мировым сообществом, готов оказать любую поддержку народу Казахстана в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

В связи с этим, Мередов заявил, что Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Республику Казахстан, начиная с марта текущего года. Кроме того, было отмечено, что Туркменистан также готов обеспечить братский Казахстан необходимым количеством электроэнергии.