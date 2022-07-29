Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 июля понизилась на 0,56 доллара относительно предыдущего показателя и составила 109,96 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,56 доллара – до 107,77 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,44 доллара, составив 69,8 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 июля повысилась на 1,25 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 111,89 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 июля составляет 1,7 AZN/USD.