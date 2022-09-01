Sasol выплатит $24 млн инвесторам из США в рамках мирового соглашения

Крупнейшая энергетическая компания ЮАР Sasol подтвердила в четверг, что дала согласие выплатить $24 млн американским инвесторам, которые обвинили ее в занижении стоимости реализации проекта строительства химического завода в штате Луизиана. Об этом сообщила местная радиостанция SABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Накануне представляющая интересы истцов юридическая фирма Hagens Berman объявила, что достигнуто мировое соглашение с ответчиками на общую сумму в $24 млн. Иск был подан в суд США два года назад.

При начале строительства комплекса в Лейк-Чарльз в 2014 году его стоимость была заявлена Sasol на уровне $8,9 млрд. Однако пять лет спустя данная сумма увеличилась до $12,9 млрд.