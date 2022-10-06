Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого октября повысилась на 1,65 доллара относительно предыдущего показателя и составила 98,37 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,75 доллара – до 96,65 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,7 доллара, составив 68,73 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого октября выросла на 1,51 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 95,24 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.