Мировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть в среду утром растут, поскольку инвесторы ожидают увеличения спроса на сырьё со стороны Китая. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,83%, до 86,64 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 81,21 доллара.

Внимание нефтяных трейдеров по-прежнему сфокусировано на одной из крупнейших экономик мира — Китае, где недавно власти смягчили коронавирусные меры. Снятие некоторых ограничений положительно сказалось на экономике страны и ее перспективах.

"Восстановление экономики Китая укрепляет уверенность в том, что мы можем увидеть сильное восстановление спроса на нефть в Китае в этом году", — сказал агентству Блумберг аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

"Рынок, вероятно, будет следить за возможными пересмотрами спроса в сегодняшнем ежемесячном отчете МЭА", — добавил эксперт.

Публикация доклада Международного энергетического агентства, в котором будет ряд прогнозов относительно нефтяного рынка, ожидается позже в среду.