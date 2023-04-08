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BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу – турецкий министр

Энергетика Материалы 8 апреля 2023 16:16 (UTC +04:00)
BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу – турецкий министр

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БАКУ /Trend/ - Турецкая BOTAŞ и азербайджанская SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в интервью телеканалу CNN Türk сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию, посредством которой мы будем продавать газ в Европу. Мы объявили о цели стать центром газовой торговли. И Азербайджан также поддерживает нас в этом вопросе. Балканские страны запрашивают газ у нас и Азербайджана. Мы будем действовать в этом вопросе сообща", - сказал министр.

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