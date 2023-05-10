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Цены на нефть снижаются на данных по США утром среды

Энергетика Материалы 10 мая 2023 09:33 (UTC +04:00)
Цены на нефть снижаются на данных по США утром среды

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Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов этого сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,71%, до 76,89 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 73,17 доллара.

Рынки оценивают статистику. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов в США за прошлую неделю. За неделю по 5 мая показатель вырос на 3,6 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,6 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 0,9 миллиона баррелей.

Также днем ранее была опубликована статистика из Китая. Таможенное управление опубликовало данные о торговом балансе страны за январь-апрель. Экспорт Китая за отчетный период увеличился на 2,5%, при этом импорт упал на 7,3%. Нефтяной рынок внимательно следит за экономическими показателями Китая — крупнейшего мирового импортеров нефти.

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