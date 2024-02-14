Опубликованы данные по производству электроэнергии в Азербайджане в январе 2024 года

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе 2024 года было произведено 2,4 миллиарда киловатт-часа электроэнергии, сообщает в среду Trend со ссылкой на информацию министерства энергетики.

Этот показатель на 13 процентов меньше показателя января 2023 года.

Из общего объема выработки 2,166 миллиарда киловатт-часов пришлось на объекты ОАО "Азерэнержи", а 30,4 миллиона киловатт-часов - на электростанции, курируемые государственной энергетической службой Нахчыванской Автономной Республики.

Из общего объема производства электроэнергии по стране 2,23 миллиарда киловатт-часов было произведено на теплостанциях, что на 62,2 миллиона киловатт-часов больше, чем в январе 2023 года.

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