Французский Rothschild&Cie поможет повысить финансовую устойчивость банковского сектора Азербайджана

12 марта 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Французский банк Rothschild & Cie будет оказывать Центральному банку Азербайджана (ЦБА) услуги по финансовому консалтингу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

Это предусмотрено соглашением о стратегическом сотрудничестве, которое подписали председатель ЦБА Эльман Рустамов и генеральный директор Rotchild & Cie Ариэль Малард де Ротшильд.

Соглашение охватывает несколько направлений. В частности, Rothschild & Cie поможет проанализировать текущее состояние банковского сектора и оценить основные факторы, которые на него влияют. Бизнес-модели ведущих банков страны будут проанализированы в соответствии с методологией скоринга, также будет подготовлены план необходимых мероприятий для усиления финансовой устойчивости банковского сектора и завершения процессов реструктуризации.

Будет проведена подробная оценка межбанковского, долгового рынков и рынка капитала, участников этих рынков, процедур, инфраструктуры, продуктов, а также возможности участия банков на международных долговых рынках и рынках капитала.

Французский банк также подготовит рекомендации по усилению возможностей сотрудничества между местными и международными клиринговыми и депозитарными организациями, по усилению роли финансовых институтов в стране, развитию финансовых инструментов в национальной валюте и финансовых рынков.

Как отмечается, вышеуказанные меры сыграют важную роль в реализации целей по углублению и развитию денежного рынка и рынка капитала, усилению финансовой устойчивости банковского сектора и роли финансового сектора в экономическом развитии.

(Автор: Азад Гасанли)

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