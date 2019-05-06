Банковские металлы в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота шестого мая подорожала на 17,765 маната, составив 2179,9610 маната, серебра - на 0,3893 маната, до 25,2557 маната, платины - на 20,3405 маната, до 1466,4030, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 4,4115 маната, до 2308,3620 маната.
|
Название
|
06.05.2019
|
03.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2179.9610
|
2162.1960
|
Серебро
|
XAG
|
25.2557
|
24.8664
|
Платина
|
XPT
|
1466.4030
|
1446.0625
|
Палладий
|
XPD
|
2308.3620
|
2303.9505
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на шестое мая составляет 1,7 AZN/USD.
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