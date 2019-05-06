Банковские металлы в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота шестого мая подорожала на 17,765 маната, составив 2179,9610 маната, серебра - на 0,3893 маната, до 25,2557 маната, платины - на 20,3405 маната, до 1466,4030, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 4,4115 маната, до 2308,3620 маната.

Название 06.05.2019 03.05.2019 Золото XAU 2179.9610 2162.1960 Серебро XAG 25.2557 24.8664 Платина XPT 1466.4030 1446.0625 Палладий XPD 2308.3620 2303.9505

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на шестое мая составляет 1,7 AZN/USD.

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