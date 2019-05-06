Банковские металлы в Азербайджане дорожают

6 мая 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота шестого мая подорожала на 17,765 маната, составив 2179,9610 маната, серебра - на 0,3893 маната, до 25,2557 маната, платины - на 20,3405 маната, до 1466,4030, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 4,4115 маната, до 2308,3620 маната.

Название

06.05.2019

03.05.2019

Золото

XAU

2179.9610

2162.1960

Серебро

XAG

25.2557

24.8664

Платина

XPT

1466.4030

1446.0625

Палладий

XPD

2308.3620

2303.9505

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на шестое мая составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 мая
Финансы 09:27
Банковские вклады в Азербайджане теряют свою прибыльность
Финансы 4 мая 13:26
Кредиты в Азербайджане подорожали
Финансы 4 мая 12:44
Объем банковских вкладов в регионах Азербайджана растет
Бизнес 4 мая 12:15
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 4 мая 12:15
Общий объем депозитов в Азербайджане увеличился более чем на 8%
Финансы 4 мая 12:09
Лента новостей
В Азербайджане экзамен по приему на госслужбу успешно сдали 17 человек
Общество 10:02
Вице-премьер Госсовета Китая поедет на встречу в США на три дня позже
В мире 10:00
METAK планирует расширить географию экспорта
Бизнес 09:54
В Литве началось досрочное голосование на президентских выборах и двух референдумах
В мире 09:39
Всемирный банк дал Таджикистану $50 млн для борьбы с разрушительными опасностями
Центральная Азия 09:37
Анкара, Баку и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Бизнес 09:37
Начальник Генштаба ВС Беларуси прибыл в Азербайджан
Политика 09:32
В Бишкеке мужчина спрыгнул с 8 этажа, утверждая, что человек в доме заставляет его совершить самоубийство
Центральная Азия 09:32
Каким специальностям отдано предпочтение во время приема студентов в Азербайджане в текущем году?
Общество 09:30