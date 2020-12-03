В Азербайджане зафиксирован рост рынка life-страхования
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Министр обороны встретился с командующим миротворческими силами России, размещенными в нагорно-карабахском регионе Азербайджана
Бакинская высшая школа нефти продолжает успешно реализовывать Программу двойного диплома MBA Женевской школы бизнеса (ФОТО)
Братья, участвовавшие в Отечественной войне Азербайджана - несмотря на ранения, они вновь возвращались на поле боя (ФОТО)
Сложившаяся ситуация дает основание говорить, что карантинные правила в Азербайджане должны быть ужесточены - специалист
Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе
Азербайджан вел справедливую войну за возвращение своих земель и одержал блестящую победу - председатель Национального конгресса Грузии
Председатель Конфедерации азербайджанских диаспорских организаций России поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Оглашена повестка спецсессии Генассамблеи ООН по COVID-19, которая состоится по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН
Очередные средства МТО для российского миротворческого контингента доставлены в пункт назначения - министерство обороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Существует необходимость усовершенствования законодательной базы по бухгалтерскому учету и аудиту - Палата аудиторов Азербайджана
До конца года в Азербайджане завершится разработка проекта строительства завода по производству стройматериалов
Оперативная реакция ученых UNEC на обращение Президента: подсчитано количество уничтоженной военной техники Армении