ЕБРР и Евросоюз расширяют программы поддержки азербайджанских предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз (ЕС) в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19 расширяют поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане, Грузии, Армении, Беларуси, Молдове и Украине в рамках программы Восточного партнерства.

Как передает Trend со ссылкой на ЕБРР, при поддержке грантового финансирования Евросоюза в размере пяти миллионов евро, консультативные услуги ЕБРР направлены на удовлетворение потребностей МСБ в странах-членах Восточного партнерства, а также на поддержку их роста путем обращения к местным и международным консультантам.

Сообщается, что новая программа окажет поддержку компаниям в освоении цифровых технологий для бесперебойной работы, повысит их конкурентоспособность и экспортный потенциал, а также повысит их шансы получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для роста.

В заявлении также подчеркивается, что консультационные услуги, в частности в поддержку цифровизации, являются важным элементом для того, чтобы предприниматели МСБ могли преодолеть нынешний кризис. В рамках группы реагирования Европы на вспышку коронавируса Европейская комиссия мобилизовала пакет экстренной поддержки для Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Эта группа внедрила новую программу поддержки МСБ в размере 100 миллионов евро, а также упрощение, ускорение и адаптацию существующих кредитных линий и грантов для малого и среднего бизнеса в местной валюте в рамках инициативы EU4Business на сумму 200 миллионов евро.

Отметим, что данная программа является продолжением более масштабных проектов ЕБРР - ЕС по стимулированию роста МСБ в странах Восточного партнерства с помощью бизнес-консультаций и международного опыта. Ожидается, что в течение следующих трех лет такие консультационные услуги получат более 250 малых и средних предприятий.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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