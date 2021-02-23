Еще одна азербайджанская компания получила лицензию на осуществление life-страхования

БАКУ /Trend/ - На азербайджанском страховом рынке увеличилось число организаций, предоставляющих услуги по страхованию жизни.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в аккаунте в Twitter Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно заявлению ЦБА, в соответствии со статьей 51.4 Закона Азербайджана ”О страховой деятельности“, ОАО "Mega Life Insurance" была выдана 19 февраля 2021 года соответствующая лицензия № SF-0003, дающая право на осуществление страховой деятельности сроком на пять лет.

Напомним, что рынок life-страхования в Азербайджане действует с 2011 года. Лицензиями на предоставление услуг по страхованию жизни до сих пор обладали четыре компании: PASHA Life, Ateshgah Life, Qala Life и Xalq Life.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni