В Японии цена на золото третий день подряд обновила исторический максимум

Цена на золото в Японии третий день подряд обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу из-за нестабильности на мировом финансовом рынке. Об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, установила розничную цену за 1 г золота на уровне 9 785 иен ($71,92 по текущему курсу). Тем временем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже составляет около 8 840 иен ($64,98).

Между тем индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,12%, поднявшись до 29 157 пунктов. Курс доллара к иене снизился на 0,38%, выйдя на отметку 136,04-136,06 иены за доллар.