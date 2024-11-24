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Назван объем льготных кредитов в Нахчыване

Финансы Материалы 24 ноября 2024 19:24 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики в январе-октябре этого года выдал льготные на кредиты на сумму 2,767 миллиона манатов, сообщает Trend.

Согласно данным Фонда, значительная часть финансовой поддержки, выделенной Фондом за 10 месяцев этого года, была направлена в промышленность и сельское хозяйство.

Из предоставленных кредитов 75,9 процента пришлись на долю промышленного сектора, 16,9 процента - на развитие различных направлений сельского хозяйства, и 7,2 процента - на проекты, поддерживающие сектор услуг.

Отметим, что Фонд развития предпринимательства Министерства экономики Азербайджана в отчетый период текущего года выдал льготные кредиты на 4 724 проекта на сумму 188,2 миллиона манатов.

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