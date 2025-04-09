АБР назвал прогнозы по росту ВВП Азербайджана на 2025–2026 годы

БАКУ/Trend/ - Согласно последнему прогнозу Азиатского банка развития (АБР), рост валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в 2025 году ожидается на уровне 3,4%, после чего в 2026 году снизится до 3,3%, передает Trend.

По оценкам АБР, ВВП страны вырос на 4,1% в 2024 году после роста на 1,1% в 2023 году.

«Рост ускорился с 1,1% в 2023 году до 4,1% благодаря увеличению государственных инвестиций, что способствовало расширению несырьевого сектора экономики до 6,2%. Рост в сфере услуг, на долю которой приходится около 42% ВВП, увеличился с 1,8% в 2023 году до 6,4% в 2024 году, что объясняется значительным ростом в транспортной и туристической отраслях. Рост в промышленности также ускорился: после незначительного сокращения в 2023 году он достиг 2,1% благодаря увеличению добычи полезных ископаемых на 0,8% и строительных работ на 9,6%. При этом добыча сырой нефти сократилась на 3,6%, тогда как добыча газа выросла на 6,2%. Рост в сельском хозяйстве замедлился с 3,0% в 2023 году до 1,4% — при этом рост в животноводстве составил 1,7%, а в растениеводстве — 1,1%», - говорится в отчёте.

Аналитики АБР отмечают, что основным драйвером роста со стороны спроса стало потребление. Частное потребление увеличилось на 4,8%, что отражает рост доходов домохозяйств на 6,4%.

«Общий объём инвестиций сократился на 0,7% из-за снижения инвестиций в нефтегазовый сектор на 10,2%, тогда как вне этого сектора инвестиции увеличились на 3,3%. Чистый экспорт сократился, что объясняется высоким спросом на импорт и снижением объёмов экспорта», — указывается в документе.