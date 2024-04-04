ПРООН в Азербайджане о координаторе на предстоящий COP29

БАКУ/Trend/ - Программа развития ООН (ПРООН или UNDP) поддерживает правительство Азербайджана в борьбе с последствиями изменения климата и в работе по предстоящему СОР29.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении офиса ПРООН в Азербайджане.

"Мы хотим сообщить о том, что Назим Мамедов, национальный координатор ПРООН по экологическим проектам, назначен координатором COP29 для ПРООН в Азербайджане", - упомянуто в сообщении.

Мамедов уже успешно реализовал ряд проектов в области энергоэффективности, которые внесли вклад в реализацию целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане.

"Мы будем рады вместе с Азербайджаном работать ради ЦУР и 11-24 ноября на 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - также сказано в сообщении.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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