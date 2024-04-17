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Парвиз Шахбазов назвал срок подготовки ТЭО по проекту энергокоридора "Black Sea Energy"

Зеленая экономика Материалы 17 апреля 2024 13:26 (UTC +04:00)
Парвиз Шахбазов назвал срок подготовки ТЭО по проекту энергокоридора "Black Sea Energy"

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - К концу 2024 года будет готово технико-экономическое обоснование проекта "Black Sea Energy" (зеленый энергетический коридор "Каспий-Черное море-Европа").

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем выступлении на пленарном заседании высокого уровня по теме "Тройное увеличение возобновляемой энергетики" в рамках 14-й сессии Ассамблеи IRENA в Абу-Даби.

"К 2030 году Азербайджан станет страной, способствующей увеличению потенциала возобновляемой энергетики как в национальном, так и в региональном масштабе, с учетом планов по поставкам "зеленой" энергии в ЕС в соответствие с энергетическим партнерством с Европейским союзом", - отметил Шахбазов.

По его мнению, подобный региональный контекст развития "зеленой" энергетики имеет стратегическое значение для реализации глобальных целей утроения возобновляемой энергии в мире.

"Проект зеленого энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" сделает Азербайджан одной из ведущих стран региональной интеграции в сфере возобновляемой энергетики", - добавил он.

Отметим, что проект включает в себя создание ветростанций на Каспийском море, прокладку от них электрического кабеля до Черного моря (через Грузию), далее по дну Черного моря - до Румынии, а оттуда в электросети стран ЕС.

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