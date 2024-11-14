В рамках COP29 прошли обсуждения на тему развития устойчивого финансирования

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджанской Республики при партнерстве с Международной финансовой корпорацией (МФК), Сетью устойчивого банкинга и финансов, Международной платформой по устойчивым финансам, Программой развития Организации Объединенных Наций (ПР ООН) и поддержке Финансовой инициативы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде представили "Дорожную карту по продвижению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования".

Как сообщили Trend в Центральном банке, Дорожная карта была официально представлена на мероприятии "Развитие устойчивого финансирования во всем мире: Дорожная карта по продвижению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования", организованном Центральным банком и МФК в День финансов, инвестиций и торговли в рамках COP29.

"Мы как Центральный банк должны занять активную позицию в реализации Дорожной карты. Мы полны решимости контролировать процесс реализации и развития этой важной инициативы. Вместе с нашими стратегическими партнерами мы сосредоточим усилия на реализации Дорожной карты", - подчеркнул председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

Подготовка Дорожной карты проистекает из актуальности глобального подхода к устойчивому финансированию, адаптированного к климатическим целям Парижского соглашения. Она обеспечивает основу для инструментов, которые считаются важными для повышения трансграничной совместимости таксономий устойчивого финансирования, а также для направления капитала на проекты со значительным экологическим и социальным воздействием.

"Адаптация зеленых таксономий создаст более эффективный глобальный рынок устойчивого финансирования, позволит направить капитал туда, где он больше всего нужен, и принесет пользу как развитым, так и развивающимся рынкам. МФК и Секретариат Сети устойчивого банкинга и финансов полностью привержены этой миссии", - сказал исполнительный директор МФК Махтар Диоп.

На мероприятии панельная дискуссия под модераторством редактора Financial Times по вопросам климата Эмилии Мичасук была сосредоточена на быстрой эволюции устойчивых финансовых таксономий в различных юрисдикциях и важности единых стандартов для предотвращения их фрагментации на рынке. Директор регионального офиса Программы развития ООН для арабских стран Абдулла аль-Дардари, заместитель генерального директора Главного управления Европейской комиссии по климатической деятельности Ян Дусик, глава Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде Эрик Ашер, руководитель по вопросу устойчивого финансирования в "Raiffeisen Bank International" Вера Эконому, генеральный директор и соучредитель Climate Bonds Initiative Шон Кидни обсудили то, как скоординированные действия могут способствовать прозрачности, соблюдению нормативных требований и быстрому притоку капитала в устойчивые инициативы.

В завершение мероприятия вице-президент МФК по Европе, Латинской Америке и региону Карибского бассейна и председатель Сети устойчивого банкинга и финансов Альфонсо Гарсия Мора выступил с призывом к усилению действий по борьбе с изменением климата.

Отметим, что дорожная карта охватывает три основных элемента: определение общего набора экономической деятельности - особое внимание уделено процессу декарбонизации, особенно для развивающихся рынков и развивающихся экономик; разработка общих технических подходов для согласования с принципами таксономий и основными критериями в соответствии с руководящими принципами G20; формулировка общих подходов к финансированию перехода через таксономии.

Чтобы ознакомиться с Дорожной картой, следует перейти по этой ссылке.

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