В рамках COP29 в Баку проведен "День ATACH" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку проведен "День ATACH".

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространилО Министерство здравоохранения Азербайджана.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что изменение климата как глобальная проблема и реальная угроза человечеству является одной из самых обсуждаемых тем современности.

"Проблема, которая недавно воспринималась возможной лишь в далеком будущем, теперь "стучится" в нашу дверь. Засухи, нехватка воды, экстремальная жара и повышение уровня моря заставляют людей покинуть места постоянного проживания", - сказал он.

По словам министра, несмотря на то, что экономические потери, понесенные странами и отдельными людьми, значительны, но они в некоторой степени обратимы.

"Однако то, что необратимо, — это потеря здоровья и жизни тех, кто несет на себе основную тяжесть последствий изменения климата. Фактически, воздействие на здоровье является одним из первых и самых непосредственных последствий изменения климата, которое мы наблюдаем в настоящее время. Это четко указывает на то, что любое обсуждение изменения климата будет неполным без рассмотрения его влияния на здоровье",- отметил министр.

Было подчеркнуто, что Азербайджан официально присоединился к Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH) и будет выступать в качестве соорганизатора Альянса на 2024-2026-е годы.

"ATACH служит основной глобальной платформой для национального и международного сотрудничества по вопросам климата и здоровья. Альянс опирается на достижения Программы здравоохранения COP26 и последующих инициатив, включая Повестку дня по адаптации в Шарм-эль-Шейхе (COP27), Декларацию здравоохранения COP28 и Резолюцию об изменении климата и здоровья, принятую на 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения",- заявил он.

Т.Мусаев также отметил, что Азербайджан, как организатор COP29, привержен к переходу к "зеленой" энергетике:

"Финансирование смягчения последствий изменения климата остается краеугольным камнем обсуждений COP29, включая финансирование последствий, связанных со здоровьем. Мы считаем, что финансирование повесток дня по климату и здоровью должно быть выведено на новый уровень, вовлекая все соответствующие заинтересованные стороны.

В настоящее время ATACH объединяет более 90 стран и территорий и более 70 партнеров, работающих совместно над этой важной миссией. Помимо этого, Альянс обеспечивает важный глобальный механизм сотрудничества для стимулирования действий по изменению климата и здоровью, в том числе для формирования климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения. Как соорганизатор ATACH, Азербайджанская Республика стремится работать с прошлыми и будущими председателями COP, а также со всеми членами ATACH, с целью придать глобальный импульс действиям в области климата и здоровья через Альянс. Мы приглашаем все страны-участницы COP29 присоединиться к ATACH. Этим они могут внести свой вклад и извлечь выгоду из коллективных усилий по защите и улучшению здоровья посредством действий по климату", - добавил в заключение министр здравоохранения Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии директор Регионального бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, доктор Сайя Мау Пиукала, глава Департамента по вопросам адаптации, природы и устойчивости к внешним воздействиям Министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) Джерард Хоу, секретарь по надзору за здоровьем Министерства здравоохранения Бразилии Этель Масиэль, официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, помощник министра по институциональным реформам доктор Хоссам Абдель Гаффар и другие отметили, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата является прекрасной возможностью для мирового сообщества объединить свои усилия по определению практических решений.

Было подчеркнуто, что климатические изменения приводят к распространению опасных заболеваний, нагружая системы здравоохранения и подрывая финансовую устойчивость. В результате подобных кризисов страдают самые уязвимые слои населения. В связи с этим, следует воспользоваться возможностями, которые возникают в результате наших действий по преодолению кризиса, чтобы стимулировать инновации, технологии и исследования. Эти меры приведут к созданию более здорового будущего и более устойчивых систем.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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