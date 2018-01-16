Индустрия искусственного интеллекта станет новой точкой экономического роста Пекина

16 января 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индустрия искусственного интеллекта (ИИ) будет углубленно интегрироваться в реальные секторы экономики, что станет новой точкой экономического роста Пекина. Об этом говорится в документе о развитии индустрии ИИ, опубликованном властями китайской столицы.

В настоящее время, искусственный интеллект и его производные технологии проникли в жизнь общества. Например, технология распознавания лиц используется в части пекинских вузов и становится их "волшебным инструментом" для управления общежитиями и ходом занятий.

Кроме того, новейшая технология звукового распознавания, разработанная Кэдасюньфэй (IFLYTEK), китайской компанией по изучению ИИ и связанной с ним продукции, способна четко перевести звуковые сообщения в текстовые.

Сообщается, что Пекин занимает лидирующую позицию по индустриальной основе технологии ИИ. Здесь собраны свыше половины ведущих научно-исследовательских учреждений страны по изучению ИИ и более десяти государственных ведущих лабораторий. По состоянию на сентябрь 2017 года, в столице Китая работали около 400 отраслевых предприятий, по этому показателю город занимает первое место в стране.

Стоит отметить, что в документе сказано, что необходимо ускорять процесс интегрированного применения технологии ИИ и способствовать углубленной интеграции ИИ в реальные секторы экономики, а также проводить показательное использование данной технологии в таких важнейших областях, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, финансы и др.

В документе также отмечается, что необходимо делать жизнь населения более удобной и повышать уровень общественного управления со стороны правительства и общественных услуг, используя результаты развития технологии искусственного интеллекта.

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Azernews Newspaper
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