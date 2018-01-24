Китай усилит защиту важных данных

Китай усилит защиту важной информационной инфраструктуры, а также создаст механизм проверки безопасности совместного использования данных и обмена ими. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официальное заявление.

Согласно заявлению, после второго заседания Центральной руководящей группы по всеобъемлющему углублению реформ ЦК КПК 19-го созыва, уровень защиты данных и условия для раскрытия данных должны устанавливаться в соответствии с законодательством.

На заседании председательствовал и выступил председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК, председателем ЦВС и главой данной группы.

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