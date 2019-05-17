В Азербайджане разработана стратегия по кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с другими госструктурами разработана стратегия по кибербезопасности, охватывающая 2019-2022 годы.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник отдела инновационного развития информационного общества и электронного управления министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Азизов на Саммите по финансовым технологиям на тему «Безопасность в цифровой экосистеме».

Азизов отметил, что необходимо повысить уровень национальной кибербезопасности в Азербайджане и снизить угрозы для информационных систем.

О наличии таких угроз говорит статистика. По данным команды реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности , в январе-апреле 2019 года число обращений от госструктур страны по компьютерной безопасности превысило 1 200, то есть выросло на 34,1 процента чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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