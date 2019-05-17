В Азербайджане разработана стратегия по кибербезопасности

17 мая 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с другими госструктурами разработана стратегия по кибербезопасности, охватывающая 2019-2022 годы.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник отдела инновационного развития информационного общества и электронного управления министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Азизов на Саммите по финансовым технологиям на тему «Безопасность в цифровой экосистеме».

Азизов отметил, что необходимо повысить уровень национальной кибербезопасности в Азербайджане и снизить угрозы для информационных систем.

О наличии таких угроз говорит статистика. По данным команды реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности , в январе-апреле 2019 года число обращений от госструктур страны по компьютерной безопасности превысило 1 200, то есть выросло на 34,1 процента чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане предложено создать новый вид страхования
ИКТ 14:02
Азербайджан находится на новом этапе развития - министр
ИКТ 16 мая 10:25
В Азербайджане впервые пройдет Фестиваль инноваций (ФОТО/ВИДЕО)
ИКТ 14 мая 22:31
Агентство инноваций окажет поддержку всем участникам инновационной сферы Азербайджана
ИКТ 14 мая 16:50
Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак
В мире 10 мая 12:33
В Туркменистане занимаются вопросами кибербезопасности
ИКТ 13 апреля 12:06
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Саатлинского района
Политика 15:12
С начала года Азербайджан посетили до 850 тысяч туристов из 170 стран
Туризм 15:04
Баку посетят высокопоставленные представители правительства США
Энергетика 14:53
Бакинская Высшая Школа Нефти и Агентство развития малого и среднего бизнеса начинают сотрудничество
Общество 14:53
Евросоюз будет вводить санкции за кибератаки против США
В мире 14:50
Израильский тренер: Национальная арена гимнастики в Баку – лучшая в мире
Общество 14:49
В Азербайджане нужно усилить кибербезопасность
ИКТ 14:44
Узбекистан увеличил выпуск автомобилей в два раза
Бизнес 14:37
В Казахстане значительно вырос объем пассажирооборота
Бизнес 14:34