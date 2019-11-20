В Азербайджане пройдет турнир по кибеспорту

БАКУ/Trend/ - Стартап проект “Gamers.az” по развитию кибеспорта в Азербайджане планирует проведение тестовой версии чемпионата по PUBG Mobile, а затем и онлайн-турнир с видео трансляцией, сообщает Trend со ссылкой на “Gamers.az”.

Проект направлен на проведение кибер-чемпионатов. Сайт Gamers.az, который специализируется на киберспорте в Азербайджане, провел свой первый чемпионат в прошлом году. Стартап был запущен этим летом. В настоящее время на Gamers.az работает команда из трех человек. Первым чемпионатом проекта стал “FIFA-2019” в конце августа.

Отметим, что киберспорт, также именуемый как компьютерный спорт или электронный спорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. За последнее время киберспорт получил такую популярность во всем мире, что становится общепринятым веянием, причем не только в сфере развлечений, но и в спортивной индустрии. Азербайджан с 2007 года регулярно принимает участие в различных авторитетных международных турнирах. В их числе следует отметить e-Sports World Championship, World Cyber Games, Point Blank International Championship, Counter Strike World Championship. А в 2014 году в Баку прошло событие мирового масштаба — Азербайджан принимал 6-й чемпионат мира по киберспорту.

(Автор:Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargiz

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