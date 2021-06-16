Узбекистан намерен расширить инновационное сотрудничество с ОАЭ, передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 июня 2021 года принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гаргави.

Были обсуждены вопросы дальнейшего углубления узбекско-эмиратских многоплановых отношений и развития практического взаимодействия.

Глава нашего государства дал высокую оценку нынешнему уровню обоюдовыгодного и плодотворного сотрудничества двух стран, достигнутому благодаря реализации договоренностей на высшем уровне.

В свою очередь, Мухаммад аль-Гаргави передал лидеру нашей страны приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента ОАЭ Шейха Халифа аль-Нахаяна, Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Шейха Мухаммеда аль-Нахаяна и Премьер-министра страны, Эмира Дубая Шейха Мухаммеда аль-Мактума.

В ходе встречи особо отмечен прогресс в реализации проектов по развитию альтернативной энергетики и модернизации энергетических объектов, созданию современных агропромышленных кластеров, запуску инвестиционной компании для поддержки бизнес-инициатив, а также в осуществлении ряда значимых социальных программ.

Подчеркнута важность продолжения совместной работы в области повышения эффективности системы государственного управления и подготовки квалифицированных специалистов, организации деятельности офиса Акселератора социально-экономических реформ, открывшегося сегодня в городе Ташкенте.

Министр Мухаммад аль-Гаргави выразил искреннюю благодарность за всемерное содействие деятельности эмиратских инвесторов в республике, за поддержку и участие Узбекистана во Всемирной выставке «Дубай Экспо 2021».

Эмиратской стороной также представлено новое проектное предложение в рамках реализации инициативы Президента Узбекистана по созданию зоны экологических инноваций и технологий в регионе Приаралья.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии совместной «дорожной карты», направленной на широкое внедрение передового опыта Эмиратов в сфере государственного управления, формирования долгосрочной программы преобразований и перехода на инновационный путь развития.