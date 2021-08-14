Доходы от рекламы грузинских телеканалов и радио за год выросли на 75%

Во втором квартале 2021 года доходы телерадиовещателей Грузии от рекламы увеличились на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 23 миллиона лари (7,4 миллиона долларов). Об этом сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Доходы от рекламы включают прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины.

Доходы от телевизионной рекламы во втором квартале составили 21,3 миллиона лари (6,8 миллиона долларов). При этом 19,3 миллиона лари (6,2 миллиона долларов) от этой суммы – это доходы от прямой рекламы и спонсорства.

Самый большой доход получил телеканал «Имеди» — 6,9 миллиона лари (2,2 миллиона долларов), что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 146,2% (на 1,9 миллионов лари) вырос доход оппозиционного телеканала «Мтавари», который был создан в августе 2019 года. Во втором квартале «Мтавари» заработал на рекламе 3,2 миллиона лари (примерно 1 миллион долларов).

На третьем месте по доходам телеканал «Рустави 2» — 2,5 миллиона лари (803 тысячи долларов), что на 19% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Кроме того, на 1,4 миллиона лари (450 тысяч долларов) вырос доход телеканала Formula, составив 1,8 миллиона. Почти в два раза увеличились доходы телеканала «Пирвели» – 1,7 миллиона лари (546 тысяч долларов).

Во втором квартале Post TV заработал на рекламе получили 1,2 миллиона лари (385 тысяч долларов), а Общественный вещатель Грузии и Silknet – по 900 тысяч лари (289,4 тысячи долларов).

Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы во втором квартале 2021 года увеличились на 90% и составили 1,7 миллиона лари (558 тысяч долларов). 85,8% доходов радио приносит прямая реклама.