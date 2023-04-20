Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Азербайджан ежегодно улучшает защиту информационных систем

ИКТ Материалы 20 апреля 2023 11:20 (UTC +04:00)
Азербайджан ежегодно улучшает защиту информационных систем

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ежегодно улучшает защиту информационных систем.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг советник председателя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев в ходе конференции на тему «Цифровое будущее бизнеса и защита от киберугроз».

По его словам, за последние годы Азербайджан значительно улучшил свои позиции в международных рейтингах.

«Для этого в стране была проведена большая работа, и деятельность по усилению информационной безопасности продолжается. Министерством цифрового развития и транспорта совместно с другими структурами подготовлена стратегия кибербезопасности Азербайджана. Мы ожидаем, что эта стратегия будет в нынешнем году принята, это позволит нам достичь еще больших успехов», - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости