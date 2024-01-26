В Азербайджане готовится проект индекса умной промышленной готовности

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Центр анализа и координации IV промышленной революции готовит проект индекса умной промышленной готовности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Оценку SIRI начали применять для измерения цифровой готовности и ускорения цифровизации промышленного сектора Азербайджана", - отметил он.

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