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В Азербайджане готовится проект индекса умной промышленной готовности

ИКТ Материалы 26 января 2024 10:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане готовится проект индекса умной промышленной готовности

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время Центр анализа и координации IV промышленной революции готовит проект индекса умной промышленной готовности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Оценку SIRI начали применять для измерения цифровой готовности и ускорения цифровизации промышленного сектора Азербайджана", - отметил он.

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