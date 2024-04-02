Проект "IT Hub Azerbaijan" имеет особое стратегическое значение для ЕБРР - Наталья Моуравидзе

БАКУ /Trend/ - Проект "IT Hub Azerbaijan" имеет особое стратегическое значение для ЕБРР, поскольку он помогает привлечь инвестиции в регионы Азербайджана и создает возможности для трудоустройства в них.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Наталья Моуравидзе в ходе церемонии закрытия проекта "IT Hub Azerbaijan".

"Этот проект имеет особое стратегическое значение для ЕБРР, поскольку он помогает привлечь инвестиции в районы за пределами наших традиционных инвестиционных направлений, таких как Баку, и создает возможности для трудоустройства в регионах. Проект осуществляется на инклюзивной основе при особой поддержке ЕС. Кроме того, он поддерживает усилия правительства по содействию диверсификации экономики. Этот проект свидетельствует о тесном сотрудничестве между ЕБРР и правительством Азербайджана в целях развития частного сектора страны. Как банк, мы очень гордимся тем, что 55 процентов нашего портфеля, инвестиционного портфеля, приходится на частный сектор", - добавила она.

Отметим, что проект "IT Hub: Привлечение прямых иностранных инвестиций в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана" (IT Hub Azerbaijan) реализуется при совместном сотрудничестве Аналитического и координационного центра Четвертой промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана, предприятия "StrategEast" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Целью проекта является поддержка развития сферы ИКТ в регионах Азербайджана, подготовка и трудоустройство квалифицированных кадров в этой сфере на рынке труда.

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