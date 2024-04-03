Число подписчиков Azercell в Instagram достигло отметки в 200 тысяч пользователей!

БАКУ/Trend/ - Число подписчиков Azercell в Instagram превысило 200 тысяч. С начала 2012 года компания активно расширяет свою аудиторию, предоставляя пользователям информативный, интересный и полезный контент.

Общее количество пользователей Azercell на платформах Facebook, X, Instagram, LinkedIn и YouTube превышает 1 миллион. Посредством этих каналов лидирующий мобильный оператор делится информацией о своих проектах, специальных предложениях и акциях, а также непосредственно общается со своими абонентами в режиме реального времени. Azercell является первым мобильным оператором в стране, начавшим предоставлять услуги абонентам через социальные сети, и успешно продолжает свою деятельность в этом направлении, оперативно реагируя на запросы своих подписчиков.

Кроме того, на своих официальных страницах в социальных сетях компания также проводит прямые трансляции с организуемых мероприятий и запускает конкурсы, предоставляя своим подписчикам возможность выиграть ценные призы. Например, 2 апреля Azercell объявил о старте очередного конкурса на своей странице в Instagram. Принять участие в нем может каждый пользователь, отметивший количество подписчиков своей страницы в Instagram в комментариях к соответствующему посту (https://www.instagram.com/p/C5QlmZ4q1rO/). Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе – 8 апреля 14:00.

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