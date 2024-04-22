В Азербайджане вырос объем услуг в области информации и связи

БАКУ /Trend/ - В январе - марте 2024 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 766,4 миллиона манатов, сообщает Trend.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 10,4 процента.

Отметим, что 74,1 процента данных услуг оказано населению.

В отчетный период доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане составили 281,7 миллиона манатов (36,8 процента в общем объеме доходов рынка телекоммуникаций).

Отметим, что по итогам 2023 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 3,206 миллиарда манатов (рост на 16,3 процента).

Напомним, что по итогам 2022 года доходы от услуг мобильной связи и информации выросли по сравнению с 2021 годом на 14,8 процента (358,6 миллиона манатов) и составили свыше 2,743 миллиарда манатов.