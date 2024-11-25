Azercell провел панельную дискуссию на тему «Роль корпораций в обеспечении устойчивого развития» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Компания «Azercell Telecom» провела панельную дискуссию на тему «Роль корпораций в обеспечении устойчивого развития», собрав ведущих экспертов, бизнес-лидеров и сторонников устойчивого развития. Участники мероприятия обсудили стратегическую роль бизнеса в формировании устойчивого будущего, подчеркнув важность инновационных решений и партнерских инициатив для эффективного ответа на климатические вызовы.

Панельная дискуссия прошла при участии Исполнительного Директора Azercell по Юридическим вопросам и Дата Стратегии Ширин Алиевой, руководителя отдела коммуникаций ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Айбениз Исмаиловой, директора по устойчивому развитию Google в регионе EMEA Адама Эльмана и соучредителя Ambition Loop Гонсало Муньоса.

Модератором дискуссии выступил региональный генеральный директор S3 Мовлан Пашаев, который направил разговор на ключевые аспекты лидерства корпораций в области экологической ответственности, акцентируя внимание на необходимости совместных усилий для достижения значимых результатов.

В ходе дискуссии участники панели рассмотрели разнообразные аспекты корпоративной устойчивости, включая роль искусственного интеллекта (ИИ) в достижении глобальных целей по борьбе с изменением климата. Адам Эльман отметил, как ИИ может предоставлять ценные аналитические данные, улучшать прогнозирование изменения климата и оптимизировать ресурсы для поддержки инициатив в области устойчивого развития.

Гонсало Муньос, в свою очередь, подчеркнул необходимость межотраслевого и международного сотрудничества, указав на важность разнообразных партнерств для достижения преобразующих изменений.

Также были представлены примеры местных инициатив. Ширин Алиева рассказала о стратегии Azercell в области ESG, включая усилия компании по повышению энергоэффективности и внедрению решений на основе возобновляемых источников энергии. В частности, было упомянуто о развертывании 35 «зеленых» базовых станций в Карабахском регионе, которые до 60% времени работают на возобновляемой энергии. Ш. Алиева также отметила, что Azercell активно участвует в международных климатических инициативах, таких как UN Global Compact и Целевая группа GSMA по борьбе с изменением климата.

Айбениз Исмаилова представила недавно опубликованный ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отчет по ESG, в котором была обозначена приверженность компании декарбонизации местного железнодорожного транспорта. Особое внимание было уделено использованию альтернативных источников энергии и цифровых технологий. В рамках обсуждения отмечались экологические преимущества железнодорожного транспорта.

В завершение мероприятия участники подчеркнули необходимость объединения усилий корпораций, государственных структур и неправительственных организаций с целью ускорения прогресса в достижении глобальных климатических целей. Azercell подтвердил свою приверженность инновациям и партнерству как ключевым инструментам для создания более устойчивого и зеленого будущего.