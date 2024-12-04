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«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)

ИКТ Материалы 4 декабря 2024 14:31 (UTC +04:00)
«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, приняло участие в VIII Международном банковском форуме, прошедшем в Баку 3-4 декабря.

В качестве основного партнера мероприятия AzInTelecom представил стенд на форуме. Участникам форума была предоставлена информация о продуктах и услугах AzInTelecom, благоприятных для финансового сектора. На стенде участники могли ознакомиться с информацией о цифровой подписи «SİMA İmza», а также о решениях «SİMA Pay», «SİMA KYC» и их субпродуктах, включая «Видеозвонок» и «Видеозапись», которые создают уникальные возможности для банков.

В первый день мероприятия директор коммерческого департамента AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев принял участие в панельной дискуссии на тему «SİMA и ее роль в развитии банковских инноваций». Рассматривая успешную цифровизацию банковских услуг посредством SİMA, Ф. Фараджуллаев отметил, что с помощью данного решения банки и другие финансовые организации могут сэкономить время, средства и бумагу при осуществлении многочисленных операций.

Следует отметить, что 9 банков Азербайджана уже используют цифровые решения «SİMA İmza» и «SIMA KYC», предлагаемые AzInTelecom, для оцифровки своих услуг. Сюда входит подписание кредитных договоров, заказ дебетовых карт, верификация личности, оформление онлайн-депозитов и широкий спектр банковских операций, которые можно осуществлять удаленно, без посещения отделения банка. Помимо этого, большое количество финансовых учреждений (небанковские кредитные организации, инвестиционные компании, электронные кошельки и многие другие) перевели свои процессы авторизации и подписания в цифровой формат с помощью SİMA.

«SİMA İmza», являющаяся юридически эквивалентной собственноручной подписи, значительно снижает нагрузку на финансовый сектор и дает возможность совершать финансовые операции без очередей и сбора бумажных документов. Дополнительную информацию о платформе цифровых решений SİMA можно получить на сайте sima.az или в контактном центре «157».

«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)
«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)
«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)
«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)
«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)
«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)
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