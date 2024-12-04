«AzInTelecom» на VIII Международном банковском форуме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, приняло участие в VIII Международном банковском форуме, прошедшем в Баку 3-4 декабря.

В качестве основного партнера мероприятия AzInTelecom представил стенд на форуме. Участникам форума была предоставлена информация о продуктах и услугах AzInTelecom, благоприятных для финансового сектора. На стенде участники могли ознакомиться с информацией о цифровой подписи «SİMA İmza», а также о решениях «SİMA Pay», «SİMA KYC» и их субпродуктах, включая «Видеозвонок» и «Видеозапись», которые создают уникальные возможности для банков.

В первый день мероприятия директор коммерческого департамента AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев принял участие в панельной дискуссии на тему «SİMA и ее роль в развитии банковских инноваций». Рассматривая успешную цифровизацию банковских услуг посредством SİMA, Ф. Фараджуллаев отметил, что с помощью данного решения банки и другие финансовые организации могут сэкономить время, средства и бумагу при осуществлении многочисленных операций.

Следует отметить, что 9 банков Азербайджана уже используют цифровые решения «SİMA İmza» и «SIMA KYC», предлагаемые AzInTelecom, для оцифровки своих услуг. Сюда входит подписание кредитных договоров, заказ дебетовых карт, верификация личности, оформление онлайн-депозитов и широкий спектр банковских операций, которые можно осуществлять удаленно, без посещения отделения банка. Помимо этого, большое количество финансовых учреждений (небанковские кредитные организации, инвестиционные компании, электронные кошельки и многие другие) перевели свои процессы авторизации и подписания в цифровой формат с помощью SİMA.

«SİMA İmza», являющаяся юридически эквивалентной собственноручной подписи, значительно снижает нагрузку на финансовый сектор и дает возможность совершать финансовые операции без очередей и сбора бумажных документов. Дополнительную информацию о платформе цифровых решений SİMA можно получить на сайте sima.az или в контактном центре «157».