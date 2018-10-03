Китай впервые принял участие на международной туристической ярмарке в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 3 октября открылась одна из самых ярких выставок года - 24-я Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка «Туризм на Шелковом пути» (ТМТЯ-2018), которая продлится до 5 октября, передаёт "Подробно.uz".

В столичном «Узэкспоцентре» расположились Международный и Национальный павильоны, где в рамках экспозиции разместились – проект «Городок ремесленников», стенды театров и музеев регионов страны, Фестиваль национальных блюд, «Восточный базар», «Аллея художников», дефиле от ведущих и начинающих дизайнеров Узбекистана и многое другое.

Напомним, что ТМТЯ проводится с 1995 года при официальной поддержке Всемирной Туристкой Организации ООН (ЮНВТО). Ежегодно на выставке собираются профессионалы туристического бизнеса со всех уголков мира.

В этом году участники и гости мероприятия могут пообщаться с представителями различных компаний связанных с туризмом из таких стран, как Королевство Таиланд, Египет, Сингапур, Малайзия, Азербайджан, Индия, Корея, Турция и Россия.

Отметим, что впервые на данной выставке принимает участие Китай.

Участие КНР в выставке, подтверждает то, что она с каждым годом становится более узнаваемой мире и планомерно превращается в серьезную площадку для обмена культурным, социальным и экономическим опытом в туристической сфере, а Узбекистаном все больше интересуются в Китае. Также планируется, что на выставке с презентацией выступит региональный представитель КНР по Центральной Азии.

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