Туризм вносит значительный вклад в долгосрочную устойчивость - Фуад Нагиев

БАКУ /Trend/ - Туризм вносит большой вклад в долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность дестинаций как источник занятости и дохода.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества).

"Туризм является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора страны. Туризм вносит большой вклад в долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность дестинаций как источник занятости и дохода. Наша главная цель – популяризация Азербайджана как туристического направления и достижение развития туризма", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 513 413 иностранцев, что на 39 процентов превышает аналогичный показатель 2023 года (369 072).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!