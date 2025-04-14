Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Китае

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие в международной туристической выставке "ITB China 2025", которая пройдет 27-29 мая этого года в Шанхае.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим в Государственном агентстве по туризму Азербайджана начата соответствующая работа.

Так, Агентство в настоящее время находится в поиске компании, которая на условиях «под ключ» осуществит работы по установке выставочного стенда. Стоимость работ составит 219,3 тысячи манатов.

Отметим, что ITB China — одна из ведущих международных выставок, ориентированных на туристический рынок Китая. Это мероприятие объединяет международные туристические направления, поставщиков услуг и китайских байеров, предоставляя широкие возможности для установления уникальных деловых связей, изучения новых трендов и демонстрации туристических предложений.

Выставка создаст идеальные условия для нетворкинга, обмена мнениями и изучения меняющихся интересов китайских туристов. Это важная платформа для всех, кто стремится укрепить свои позиции в глобальной туристической индустрии.