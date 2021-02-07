Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами из-за снегопадов

Транспорт 7 февраля 2021 18:08 (UTC+04:00)
Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами из-за снегопадов

Мощные снегопады и ледяной дождь парализовали железнодорожное движение в Германии, временно приостановлено сообщение с Нидерландами. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении концерна Deutsche Bahn, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда ICE между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом", - говорится в сообщении.

Циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Не курсируют также поезда по целому ряду маршрутов внутри Германии - Гамбург - Киль, Гамбург - Любек, Гамбург - Дортмунд/Кельн, Берлин - Франкфурт-на-Майне, Берлин, Ганновер - Дортмунд/Кельн, Берлин - Лейпциг - Эрфурт, Ганновер - Бремен.

Снегопады сопровождаются сильными ветрами - до 80 км/ч. Закрыты для движения многие автобаны. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия за вечер субботы и минувшую ночь было зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий. В городе Хаген под тяжестью снежных масс обрушилась крыша цирковой палатки. Никто не пострадал.

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