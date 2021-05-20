«Уральские авиалинии» открывают еженедельные рейсы из ряда городов России в Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет новые рейсы из ряда городов России в Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на перевозчика, полеты будут выполняться еженедельно.

Так, ближайший рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» запланирован на 29 мая 2021 года из города Красноярск.

"Авиасообщение из городов Омск, Новосибирск и Нижний Новгород будет осуществляться с 31 мая, с третьего июня возобновятся маршруты Пермь - Баку и Минеральные Воды - Баку, а с четвертого июня - Самара - Баку", - говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Напомним, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией, въезд на территорию Азербайджана разрешен только гражданам страны; сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств на азербайджанской территории и членам их семей; иностранным гражданам, являющимся членами семьи граждан Азербайджана; иностранным гражданам, имеющим разрешение на работу в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане; иностранным гражданам - студентам, обучающимся в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим специальное разрешение Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.

У всех пассажиров должна быть распечатанная медицинская справка об отрицательным результате ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19), выданная не позднее чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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