В Китае развивают коммерческую службу роботакси
Интернет-гигант Baidu и китайская государственная автомобильная компания BAIC Group создадут тысячу беспилотных машин в течение трех лет, планируя запустить коммерческую службу роботакси в Китае, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Автомобили Apollo Moon будут созданы на базе электромобилей BAIC, а Baidu обеспечит системы автономного вождения и программное обеспечение. По подсчетам, машины будут производить по цене в 74 729 долларов, что примерно вполовину меньше обычной стоимости беспилотного автомобиля.
Компания уже тестировала роботакси в нескольких крупных городах Китая, включая Шанхай. Партнерство с BAIC может позволить перейти от стадии тестирования к массовому оказанию услуг.
Лента новостей
О свадебных церемониях времен Лермонтова, или Видеомост между азербайджанским и российским музеями (ФОТО)
Герой Замин Рагимов: Если бы вы знали, где я сейчас стою, то преклонили бы колени и поцеловали эту землю… (ВИДЕО)
МИД России указал на важность решения проблемы предоставления карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане представлены все инструменты «Лаборатории Касперского» для защиты критической инфраструктуры
Правительству Казахстана поручено обеспечить самостоятельную разведку месторождений независимыми инвесторами
Кругосветное путешествие и юбилей в лифте с Эльбеем Рзагулиевым…"Совсем забыл, как быстро летит время" (ФОТО)
Участник Отечественной войны Азербайджана потерял на ней руку, но все равно готов отправиться в бой - Trend TV
Национальное информагентство Кыргызстана «Кабар» присоединилось к проекту "Тюркский мир", объединяющему новости тюркоязычных государств
В Азербайджане определен полномочный орган по Протоколу о сотрудничестве в борьбе со случаями нефтяного загрязнения - распоряжение
21-летняя азербайджанская пианистка вышла замуж за 34-летнего сына Жан-Клода Ван Дамма (ВИДЕО, ФОТО)
Шушинская декларация - чрезвычайно ценный инструмент для сохранения региональной безопасности - Питер Тейс