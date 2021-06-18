В Китае развивают коммерческую службу роботакси

Интернет-гигант Baidu и китайская государственная автомобильная компания BAIC Group создадут тысячу беспилотных машин в течение трех лет, планируя запустить коммерческую службу роботакси в Китае, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Автомобили Apollo Moon будут созданы на базе электромобилей BAIC, а Baidu обеспечит системы автономного вождения и программное обеспечение. По подсчетам, машины будут производить по цене в 74 729 долларов, что примерно вполовину меньше обычной стоимости беспилотного автомобиля.

Компания уже тестировала роботакси в нескольких крупных городах Китая, включая Шанхай. Партнерство с BAIC может позволить перейти от стадии тестирования к массовому оказанию услуг.